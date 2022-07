Trains : le garage XXL de la SNCF

C’est une ville dans la ville. Un atelier créé il y a plus d’un siècle, en 1912. Une fourmilière de 500 agents, capable de faire voler les trains pour, ensuite, les réparer de A à Z et prolonger leur vie. Dans ce garage à Rouen, les journées commencent tôt. Briefing à 7 heures du matin. Dans cette cathédrale ferroviaire, les trains viennent se refaire une beauté à mi-vie, au bout de 20 ans. Mais même après 40 ans sur les rails, il reste possible d’en prolonger l’usage. La première étape est de désosser une voiture. C’est l’étape la plus spectaculaire. Une dizaine d’agents y est mobilisés. Tout se joue au millimètre. Une fois démontée, la voiture corail va y rester trois mois. Faire du neuf avec du vieux. C’est une spécialité dans ce garage XXL. Rien ne se perd, tout se transforme, notamment les énormes moteurs diesel de certains trains régionaux. Après un passage dans l’atelier de production des moteurs, ils acquièrent une nouvelle jeunesse. Réutiliser, ne pas jeter, c’est plus qu’un état d’esprit dans ce technicentre. TF1 | Reportage P. Gallaccio, G. Mathé, T. Gippet