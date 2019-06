Trains : les compagnies étrangères défient la SNCF

Cette annonce pourrait changer les habitudes de nombreuses personnes lorsqu'elles vont prendre le train. Grâce à l'ouverture à la concurrence, cinq projets ont été présentés ce lundi 17 juin 2019. Ils proviennent tous de l'entreprise allemande FlixTrain. Cette dernière bouscule la SNCF et ambitionne de faire voyager nos compatriotes sur cinq lignes. À part elle, d'autres acteurs pourraient apparaître, comme l'italien Thello ou l'espagnol Renfe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.