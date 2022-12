Trains : pourquoi certains roulent encore au diesel

C'est écrit en grand : avec le train, vous polluez moins, vous émettez moins de CO2. Le train, c'est bas carbone. Oui pour les TGV, mais pas toujours pour la moitié de nos 2 300 TER. Quand vous vous éloignez des grands axes bardés de câbles électriques, que vous traversez la campagne sur des voies sans câble ni poteau, savez-vous comment roule votre train ? Au milieu des champs, ce qui fait avancer ces TER, c'est du diesel. Pourquoi ne peut -on toujours pas se passer du diesel ? D'abord, parce que cela coûte très cher, jusqu'à deux millions d'euros pour la ligne entre Paris et Nogent-sur-Seine. Et aussi, parce qu'installer ces câbles aériens prend plus de temps que l'on croit. Sur cet itinéraire de Paris à Mulhouse, le départ et l'arrivée se font en mode électrique. Tout le reste, soit 330 km, se font grâce au diesel. Selon la cour des comptes, sur une petite lignée 100% diesel, si le TER ne transporte que dix personnes, la pollution par passagers est cinq fois plus élevée qu'en voiture. Quelle est la solution ? Depuis deux ans, certains TER roulent avec de l'huile de Colza. Quatre régions se sont engagées pour remplacer progressivement leur TER diesel par des TER à hydrogène. Les premières mises en service auront lieu fin 2025. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Derre, J. Y. Chamblay