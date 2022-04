Trains : que valent les nouveaux "corails" ?

Une Locomotive rose fuchsia arrive en gare. Voici le nouveau Ouigo classique Paris – Nantes pour 19 euros. Le prix, c'est ce qui a convaincu certains voyageurs. Avec ou sans retard, mieux vaut ne pas être pressé, car si le Ouigo classique est jusqu'à quatre fois moins cher qu'un Ouigo TGV, il est aussi plus lent, 4h30 pour aller à Nantes contre 2h15 à grande vitesse. Premier constat, pas grand monde à bord, mais des voyageurs satisfaits du rapport qualité prix. Une nouvelle offre, certes, mais avec du vieux matériel. Notre rame date de 1978. La SNCF a recyclé des anciens trains corails. "Ces trains-là sont destinés à ne plus circuler et à ne pas être utilisés. On en a réutilisé 36 voitures et 9 locomotives", a expliqué Cécile Boucaut, directrice Ouigo Train classique SNCF. Des rames qui depuis les années 80 n'ont pas vraiment changé. Pas de prise électrique, pas de Wi-Fi, des lumières d'époque, comme les sièges ou les haut-parleurs, pas de wagon-bar, mais deux glaciaires avec des boissons à vendre. Résultat dans certaines voitures, un peu de nostalgie. Un paysage qui défile à 160km/h tout de même. En arrivant à Nantes, ce que retient surtout cette famille, ce sont les prix fixes. Un mois ou cinq minutes avant le départ, c'est le même tarif. TF1 | Reportage T. Jarrion, J. Bervillé, S. Fortin