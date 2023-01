Trains régionaux : comment voyagerez-vous demain ?

Et si ces vieux rails inutilisés depuis des années pouvaient encore servir ? La réponse est oui grâce à des trains inspirés du monde de l’automobile. Les voici en 3D pour l’instant. Ces trois nouveaux petits trains régionaux, que la SNCF souhaite mettre sur les rails d’ici quatre ans, pour relancer des lignes existantes ou hors d’usage. Commençons avec le projet de la SNCF le plus petit, mais le plus original. Son nom est “le Flexy”. C’est un véhicule capable de rouler sur les rails et sur la route pour désenclaver les villages où il n’y a plus de train. Afin de malgré tout relier les habitants à la gare. Autres projets de la SNCF, transformer certains anciens TER en des trains plus adaptés à notre époque. On les appelle pour l’instant “le train léger innovant''. Fini le moteur diesel, ce nouveau TER sera électrique à batterie ou hydrogène. Ce qui est le plus étonnant dans le nouveau TER est sa cabine conducteur haut perchée, un avantage pour avoir plus de places passager. Pour redynamiser des lignes encore plus petites et moins de 100 kilomètres, la SNCF propose ce tramway des campagnes. Un engin de treize mètres de long, 30 places et avec une vitesse de 100 km/h maximum. Ce petit train sera 100 % électrique à batterie. Comme pour une voiture, il lui faudra une borne pour se recharger. Son temps de recharge est de trois à cinq minutes maximum. Un immense chantier que la SNCF souhaite mener rapidement. Des prototypes doivent circuler au pays dès 2024 pour le petit Flexy, et en 2025 pour les deux autres trains, afin que les premiers voyageurs puissent monter à bord d’ici quatre à cinq ans. TF1 | Reportage P. Gallacio, J. Bervillé, G. d’Angeli