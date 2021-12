Trains régionaux : la galère tous les jours

Si vous jetez un coup d'œil sur les panneaux d'affichage, le problème apparaît. Au moins, un train est en retard et un autre supprimé. Pour les voyageurs, c'est leur quotidien, il faut s'adapter. Les Hauts-de-France sont la championne nationale des perturbations. Rien qu'au mois d'octobre, on a enregistré plus de 3 000 retardés. Il y a eu également 1 843 TER annulés, un record depuis au moins quatre ans. Dans les petites gares, il vaut mieux être patient. Les raisons évoquées par l'entreprise ferroviaire sont le vieillissement des matériels et le manque de personnel. La SNCF avance aussi des causes naturelles, comme l'a expliqué Jean-Pierre Farandou, PDG de la société dans la vidéo en tête de cet article. Un argument trop léger pour les associations de voyageurs. Les Hauts-de-France ne sont pas les seules à procéder à cette suspension de paiement. La Normandie, elle aussi, a choisi de ne pas payer la SNCF pour faire pression. Elle l'avait fait une première fois en 2020, une autre depuis cet été. Et à en croire les clients, la méthode fonctionne. Concernant les Hauts-de-France, une réunion se tiendra à Lille vendredi avec la SNCF pour trouver un accord. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier, A. Viera