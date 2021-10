Trains, réseau électrique : de nombreuses perturbations après la tempête Aurore

Depuis ce matin et ce soir encore, un agent d'Enedis est à pied d'œuvre pour rétablir le courant dans une commune normande. "Avec la tempête, les fils se sont touchés, du coup les quatre fils sont tombés par terre", explique Omar Rybarczyk. Une vingtaine de maisons seraient touchées. Parmi ces dernières, la maison de Marie-Claude. "Je les admire beaucoup, parce que ça ne doit pas être évident de s'y retrouver dans tous ces fils. Tout le monde était un petit peu inquiet dans le quartier, on a tous des congels", s'exprime-t-elle. Sans électricité depuis la nuit dernière, notre interlocutrice va pouvoir dormir au chaud. Ce soir, 40 000 personnes sont toujours privées d'électricité en France, contre 250 000 ce matin, comme chez Christelle dans le Finistère. "Là je fais l'eau pour le café et puis pour aussi faire une toilette avant de partir travailler tout à l'heure. On s'adapte", indique la mère de famille. Les techniciens ont multiplié les interventions toute la journée. Dans le Jura, un poteau électrique en bois n'a pas résisté au vent et a été remplacé par un modèle en métal. "À midi, on était à 1 200 clients coupés. Mais on espère rétablir tout le monde dans la journée", déclare Julien Combette, de la direction territoriale d'Enedis.