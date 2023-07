Trains : toujours plus en retard

On a tous connu des retards de trains, mais l’an dernier était une année record. Depuis dix ans, 2022 a été la pire année concernant la ponctualité des trains. Pour les Intercités, on est passé de 14,1% de retard en 2021 à 16,7% l’an dernier. Même constat pour les TGV, de 11 à 14%. Les TER font presque figure de bons élèves, en passant de 7 à 8% de retard. À votre avis, pour quelle raison ? Le train a été victime de son succès. La SNCF n’avait pas anticipé un tel retour de fréquentation en 2022, après deux années de crise sanitaire. Sur les grandes lignes en revanche, la situation devrait s’améliorer grâce aux travaux de rénovation. Et puis, il y a eu l’an dernier ces nombreux épisodes de canicule. Dans ces cas-là, les rails se dilatent et empêchent les trains de rouler à leur allure normale. Ne pas être à l’heure, c’est peut-être aussi une spécificité française, 10% des Français déclarent eux-mêmes être lorsqu’il s’agit de prendre les transports TF1 | Reportage J. Corbillon, K. Yousfi