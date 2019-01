Traité d'Aix-la-Chapelle : ce qu'il contient vraiment

Depuis plusieurs semaines, les fake news se multiplient sur les réseaux sociaux au sujet du traité d'Aix-la-Chapelle. Certains ont même été relayés par d'anciens candidats à l'élection présidentielle. Parmi ces fausses informations, il était soi-disant "confidentiel". Mais en réalité, l'accord a été signé publiquement ce mardi 22 janvier et son contenu est accessible à tous sur Internet. Quelles sont ces autres informations erronées ? Que contient exactement le traité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.