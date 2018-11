Traitement par le froid, des pratiques souvent mal encadrées

La Haute autorité de santé a recensé plusieurs dizaines de blessures graves dues à la cryothérapie. Elle demande ainsi un renforcement du contrôle des machines et des formations reconnues dans ce secteur. En effet, cette pratique n'a pas encore de cadre légal dans notre pays. Or, les centres spécialisés dans ce domaine se multiplient. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/11/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.