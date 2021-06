Traiteurs, organisateurs de mariage : ils sont de nouveau à la fête

Une accélération que constate aussi Laurence, une organisatrice de mariage. Dans son calendrier, il y a embouteillage cet été. Tous les week-ends sont complets. Entre les reports et les nouvelles demandes, difficile de satisfaire tout le monde. Cette future mariée a investi 30 000 euros pour le mariage de ses rêves, qu'elle a dû reporter déjà trois fois. Impatiente, elle veut à tout prix l'organiser début juillet. Elle a même accepté de se marier en semaine. Après une année blanche en 2020, les professionnels de l'événementiel reprennent espoir. En région parisienne, ce loueur de salle mise désormais tout sur son extérieur. Il a transformé le parking en plage éphémère. 200 000 euros d'investissement et vingt personnes embauchées pour retrouver le sens de la fête. Cette responsable marketing a réservé l'endroit pour une soirée d'entreprise, la première depuis un an. Un besoin vital aussi pour les professionnels du secteur. Mais ils le savent. Malgré tout leurs efforts, le retour à la normale prendra plusieurs mois.