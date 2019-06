Trajet domicile-travail : qui pourrait bénéficier d'une prime ?

La mise en place d'une prime mobilité pour les trajets domicile-travail était l'une des réponses d'Emmanuel Macron à la crise des "gilets jaunes". Au total, 400 euros pour alléger ce poste de dépense, qui est l'un des plus importants pour les ménages. Cette aide serait versée à la fin de l'année sur le bulletin de paie du salarié ou sous la forme d'un chèque mobilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.