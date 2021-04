Transfert de patients : quelles sont les règles ?

C'est un des leviers pour désengorger l'hôpital : les transferts de patient vers des régions moins saturées. Plus d'un millier ont été organisés depuis un an. Des opérations logistiques complexes, et derrière, des familles parfois déboussolées. Mais que dit la loi ? Une famille peut-elle s'opposer au transfert d'un proche ? Selon le code de la Santé publique, le droit du malade au libre choix de son établissement de santé est un principe fondamental. Autrement dit, le consentement du malade ou de sa famille est indispensable à un transfert. Dans le document adressé aux médecins réanimateurs, le premier critère pour pouvoir transférer un patient est l'accord de la famille. Mais cet accord est plus difficile à obtenir aujourd'hui qu'au printemps dernier, car désormais, les visites à l'hôpital sont autorisées. Autre difficulté : tout le monde ne peut pas être transféré, et les patients éligibles sont plus rares. Lors de la première vague, 660 évacuations ont eu lieu en un mois. Un rythme six fois plus soutenu que les transferts aujourd'hui. Parmi les pistes évoquées pour accélérer la cadence, l'Etat pourrait prendre en charge le transport et l'hébergement des familles qui acceptent les transferts.