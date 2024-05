Transfert de prisonniers : quelles règles de sécurité ?

Tous les agents pénitentiaires s'accordent sur un point, le transfert des détenus est leur mission la plus dangereuse. Sur la route, c'est là qu'ils sont le plus exposés. Les extractions sont menées par des agents spécialisés, près d'un millier en France. Ils sont armés, équipés de gilet par balles, mais leurs véhicules ne sont pas blindés, alors qu'ils réalisent, comme en 2023, jusqu'à 356 missions par jour. C'est trop de risque au quotidien selon les syndicats, qui estiment que la plupart des auditions n'ont pas besoin d'avoir lieu au tribunal. Les syndicats soulèvent une autre faille dans les transferts. Même si les itinéraires empruntés par les véhicules pénitentiaires changent régulièrement, les détenus savent à l'avance lorsqu'ils vont être déplacés au tribunal par exemple, notamment par le biais de leur avocat. Les trajets peuvent-ils alors être mieux sécurisés ? L'administration pénitentiaire organise les transferts par niveau d'alerte. Les niveaux un et deux concernent les détenus les moins à risques. Pour eux, un seul véhicule et deux à trois agents suffisent. Au niveau trois, comme c'était le cas ce 14 mai, le détenu est connu pour grand banditisme ou terrorisme. Au moins deux véhicules sont alors mobilisés et le nombre d'agents est renforcé. Ce n'est qu'au niveau quatre pour les criminels les plus dangereux que le directeur d'une prison peut demander à ce que le transfert soit protégé par les forces de l'ordre. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Creff, O. Levesque