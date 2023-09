Transformation express : le vélodrome devient cathédrale

Ils n'ont que 36 heures pour réaliser cette prouesse impensable il y a encore quelques mois. Le stade vélodrome est en train de se métamorphoser en cathédrale. Ce samedi 23 septembre avant seize heures, le Pape entrera au stade en papamobile et fera le tour de la pelouse pour saluer tous les fidèles, avant de célébrer la messe. Les techniciens montent la structure, installent les plaques de poids et la sonorisation. Juste à côté, le Père Romain Louge, maître de cérémonie de la messe bénit les 70 000 hosties qui seront distribuées lors de la communion. Les jardiniers ont entretenu la pelouse toute la nuit du 21 septembre, car elle accueillera 9 000 chaises, où des prêtres et des fidèles prendront place. Tout doit être prêt au même moment où le Saint-Père doit prendre le petit-déjeuner avec des personnes en situation de précarité. Il s'entretiendra ensuite avec Emmanuel Macron dans le Palais du Pharo, avant de remonter l'Avenue Prado en papamobile. Près de 100 000 personnes sont attendues tout au long de son parcours jusqu'au stade vélodrome. TF1 | Reportage P. Lefrançois, E. Bonnot