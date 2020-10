Transition énergétique : une mine de nouveaux métiers et des opportunités à saisir

Profitant de la transition écologique, de nouveaux métiers verts émergent presque chaque jour. Dans le bâtiment, les travaux de rénovation énergétique sont aussi devenus une aubaine économique. Cependant, le secteur manque de mains-d'œuvre qualifiées. L'éolien est l'autre secteur où de nouveaux emplois se créent. À Saint-Nazaire ( Loire-Atlantique) par exemple, General Electric a implanté l'une de ses plus grandes usines et le groupe a dû former et recruter.