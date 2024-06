Transport aérien : comment les avions sont-ils inspectés ?

Avant d'embarquer, il y a deux profils de voyageurs, les habitués et ceux pour qui monter à bord relève de l'exploit. Mais alors, comment sont contrôlés nos avions ? Nous étions, ce lundi 3 juin matin, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. À une heure et demie du décollage d'un avion, deux inspecteurs de l'aviation civile sont à la recherche du moindre défaut. Chaque compagnie est contrôlée au moins une fois par an sur l'un de ses avions. Plus il y a de manquements répertoriés, plus elle sera inspectée. Au total, 53 points sont vérifiés sur l'ensemble de l'appareil, une inspection méthodique extérieure et intérieure. Tout est passé au crible. Aucun défaut majeur constaté, pas besoin de travaux de réparation ni d'immobilisation de l'appareil, l'avion peut repartir. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et les sanctions peuvent être lourdes. Armand Olivier, chef d'équipe mécanicien avion de Corsair, s'assure que les appareils de la compagnie peut voler sans danger. Du boulon au moteur, chaque pièce, chaque étape de construction est certifiée au niveau européen. Rien n'est laissé au hasard. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A Ponsar, H. Lévêque