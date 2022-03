Transport aérien, des vols plus longs et plus chers ?

Lundi matin à l'Aéroport de Paris-Charles de Gaulle, au départ du vol Paris Tokyo, tous les passagers sont au courant. Leur trajet va durer deux heures de plus qu'en temps normal. Conséquence de l'interdiction du survol de la Russie. Un vol plus long, mais plus rassurant, presque tous nous l'ont confié. Certains font référence à 2014. Un avion de la Malaysia Airlines a été abattu par des tirs de missile au-dessus de l'Ukraine pendant la guerre du Donbass. Avant le 28 février dernier, les avions Air France survolaient la Russie pour rejoindre le Japon, durée 11h55. Désormais, l'itinéraire passe par la Turquie et le Kazakhstan, 13h45 au total. Autre exemple avec la compagnie Japan Airlines. Terminé le survol de l'Europe pour rejoindre Tokyo à Londres. Désormais, les avions partent en sens inverse et survolent le Groenland. Un vol plus long, c'est plus de kérosène, c'est donc plus cher, jusqu'à 10 000 euros les deux heures de vols supplémentaires, selon les experts. Pour l'instant, le prix des billets n'a pas augmenté, mais ça ne devrait pas durer. Actuellement, les compagnies aériennes adaptent en permanence leurs itinéraires vers l'Asie. Et certains vols peuvent être annulés au dernier moment en fonction des tensions géopolitiques. TF1 | Reportage P. Gallaccio, B. Lachat