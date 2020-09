Transport aérien : pourquoi les compagnies low-cost s'en sortent mieux ?

L'activité reprend très péniblement dans le secteur aérien. Cet été, seulement 50% du trafic a été assuré. Les pertes économiques sont très lourdes. Mais dans cette tempête, certains tirent leur épingle du jeu. Il s'agit des compagnies low-cost. Les courts et les moyen-courriers sont leur spécialité. Et Covid-19 oblige, ces trajets résistent mieux à la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.