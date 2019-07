Transport aérien : une nouvelle taxe sur les billets

L'écotaxe annoncée par le gouvernement concerne tous les vols au départ de l'Hexagone, quelle que soit la compagnie. Les seules exceptions sont les avions en provenance ou à destination de la Corse, des DOM-TOM, et les vols en correspondance. L'État espère récupérer 180 000 millions d'euros par an dès 2020 pour financer les infrastructures de transports comme les rails, les routes ou les ponts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.