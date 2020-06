Transport aérien : vers la fin des vols court-courriers ?

Le secrétaire d'État aux Transports a annoncé ce lundi la suppression de tous les vols intérieurs pour les trajets qui peuvent être faits en moins de 2h30 en train, dans les toutes prochaines années. Alors, quelles lignes sont appelées à disparaître ? Pour quelles raisons ces liaisons aériennes seront-elles supprimées ? Et quelles sont les solutions de rechange proposées aux voyageurs ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.