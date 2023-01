Transport : fonctionnaire le matin, chauffeur de car le soir

Comme tous les jours, au volant de son car, Nelly assure le transport des écoliers. C’est un deuxième métier pour cet agent territorial, car elle travaille aussi à la cantine scolaire de sa commune, deux emplois qu’elle cumule. Depuis quelques jours, le gouvernement autorise les fonctionnaires à devenir conducteur de car, en plus de leur travail. C’est un moyen de compléter leur revenu et de pallier le manque de chauffeur. C'est une bonne nouvelle pour un autocariste qui peine à recruter, les futurs candidats seront formés en quelques semaines. À quelques kilomètres, dans la même commune, Christelle travaille depuis huit ans comme employée municipale. Elle effectue quatre heures par jour à la cantine scolaire, et réfléchit à conduire un car. Sa mairie est favorable à cette démarche, mais elle doit veiller au bon fonctionnement de ses services et adapter son organisation. Plusieurs questions restent encore en suspens pour cette expérimentation, qui va durer trois ans. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche