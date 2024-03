Transport : les galères se succèdent avant les JO

C’est une image qui embarrasse la SNCF. Des centaines de voyageurs sont contraints de sortir sur les voies à cause d’une panne sur le RER C mardi soir. Avant cette sortie, deux heures d’attente dans la rame, ont mis les nerfs des passagers, comme Gabriel, à rude épreuve. Des pannes exceptionnelles ? Pas vraiment, ce matin, quasiment tout le réseau était perturbé. Il était aussi impossible de monter dans le RER B. Que s’est-il passé ? Une panne de signalisation "gare du Nord" a perturbé le RER B et le RER D, une autre panne électrique a ralenti le RER C. Et au milieu de la matinée, c’est un malaise voyageur qui a ralenti la ligne la plus empruntée d’Europe, le RER A, pendant deux heures. Et toutes ces lignes desservent l’aéroport de Roissy, celui d’Orly, ou encore la gare du Nord, des lieux stratégiques pour les Jeux olympiques. Faut-il s’inquiéter de toutes ces pannes à quatre mois du début des jeux ? Que prévoit la SNCF ? Depuis le début de l’année, selon les associations de voyageurs, entre un et deux RER sur dix sont supprimés chaque jour. TF1 | Reportage N. Robertson, O. Stammbach, D. De Araujo