Transport : les trains affichent complet pour les vacances de Noël

Ce mercredi après-midi, à la gare Montparnasse, les voyageurs que nous avons croisés avaient déjà leur billet en poche pour les fêtes de fin d'année. Ils étaient plus nombreux que d'habitude. Interrogés par nos journalistes, ils trouvaient cette affluence normale, étant donné le besoin des Français de se retrouver en famille. Plus de 3,2 millions de billets de train ont été vendus. C'est un record et une hausse de 50% par rapport à l'année 2020. Les tarifs plutôt élevés ne semblent pas effrayer les voyageurs. Cet après-midi, un TGV Paris-Marseille pour le 22 décembre s'affichait à partir de 142 euros, contre une quarantaine d'euros hors période de fête. Cette différence s'explique par la forte demande. En 2022, ces tarifs vont rester identiques selon le PDG de la SNCF. En effet, Jean-Pierre Farandou fait savoir que les prix ne vont pas augmenter l'année prochaine, tout comme sa volonté que tout le monde puisse accéder au TGV. Encore faut-il trouver de la place. Certains trains affichent déjà complets. Il n'y a plus de billet sur plusieurs TGV à destination de Lyon, Marseille ou Bordeaux, mais la SNCF promet qu'elle va s'adapter à la demande en mettant à disposition des trains supplémentaires. T F1 | Reportage P. Ninine, F. Maillard, A. Ponsard.