Transport public gratuit : un succès ?

À Dunkerque, il n’y a pas de distributeur de tickets, ni de contrôleur. Depuis cinq ans, les bus sont gratuits. Désormais, Hervé laisse sa voiture au garage. La mesure est un succès. La fréquentation a plus que doublé, avec, 125% d’usagers supplémentaires depuis le passage à la gratuité. Et ce, sans surcoût pour les finances de la métropole. Rendre le transport public gratuit, de plus en plus de villes y pensent. En décembre, Montpellier sera la 45e agglomération à passer le cap. Six ans après Niort, le plus grand réseau gratuit de France. Le coût du projet, pour le chef-lieu des Deux-Sèvres, est d’un million et demi d’euros, facilement absorbable selon son maire. En somme, Niort n’a pas renoncé à une rentrée d’argent importante. Le passage au gratuit a même permis de convertir de nombreux automobilistes en bus. Avant, 85% des usagers se déplaçaient en voiture, comme Quentin. Mais à l’inverse de Dunkerque, à Niort, la gratuité n’a pas provoqué de hausse spectaculaire de la fréquentation. TF1 | Reportage E. Payrot, R. Reverdy