Transport : se passer de voiture pour faire des économies

De plus en plus de jeunes préfèrent se passer de voiture. Et pour cause, nous y dépensons en moyenne 6 000 euros. Certains ont d'ailleurs décidé d'opter pour des applications afin de débloquer un vélo, un scooter ou une voiture, le tout pour 200 euros par mois. Mais en dehors des grandes agglomérations, 80% d'entre nous utilisent encore quotidiennement leur voiture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.