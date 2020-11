Transport : Y aura-t-il assez de trains pour les vacances de Noël ?

La crise du Covid-19 a aussi des conséquences sur le transport ferroviaire. La SNCF a déjà perdu cinq milliards d'euros cette année 2020. Aujourd'hui, 30% de vos TGV circulent. Cependant, si le déconfinement est annoncé, le ministre des Transport promet que 100% des trains pourront rouler pour Noël. Pour éviter les difficultés à la reprise, la SNCF devra vérifier qu'aucune panne informatique ou mécanique n'est apparue pendant le confinement, sur tous les TGV. Selon Gilles Dansart, expert du ferroviaire à Mobilettre, la reprise sera beaucoup moins compliquée qu'au printemps. Et pour cause, 30% des TGV circulent encore, contre 7% au printemps. De plus, cela fait moins longtemps qu'ils sont immobilisés dans les ateliers. Ainsi, l'ensemble des TGV pourra recirculer dès que le gouvernement donnera le feu vert. Autre bonne nouvelle pour la reprise, la SNCF prévoit une politique de petit prix pour les billets afin de mieux remplir ses TGV, qui ne sont rentables qu'à partir de 65% de sièges occupés.