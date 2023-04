Transports : à quand des tarifs à prix cassés ?

Ce sera un seul billet et un seul tarif, 49 euros par mois, pour pouvoir prendre tous les trains régionaux. Les métrobus et tramway seront aussi en illimité dès le 1er mai. Cela devrait simplifier la vie des Allemands et faire du bien à leur porte-monnaie. Mais cette mesure coûte cher, trois milliards d'euros par an dont la moitié est prise en charge par l’État, le reste par les régions. Peut-on imaginer la même chose en France ? Pour l'instant, seul quelques régions, comme l'Occitanie propose de prendre le train de manière illimité, mais cela coûte plus cher qu'en Allemagne. De plus, l'offre ne concerne pas le bus ou le métro et coûte dix euros par jour. Une offre unique, pour tous les transports publics, est-elle envisageable ? Région, département, ville, il est difficile de mettre tout le monde d'accord en France. L'autre frein est aussi que ça ne favoriserait que les habitants des villes. Un tarif unique serait impossible à mettre en place pour le gouvernement. En revanche, il penche sur une carte unique regroupant tous vos transports en commun. TF1 | Reportage J. Roux, S. Petit, J. Rieg-Boivin