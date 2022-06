Transports, bars, commerces : retour du masque cet été ?

À l'approche des vacances d'été, une menace plane. C'est l'obligation de porter le masque. En une semaine, le taux d'incidence du Covid 19 a doublé dans tout le pays. Ce 28 juin, Matignon émet une recommandation de porter le masque. Certains lieux sont pourtant particulièrement à risque, notamment le transport. Dans le métro parisien, on y trouve une foule compacte. Dans cette trame, seule une personne sur quatre est masquée. Un point de vue difficile à comprendre pour ces passagers lillois. L'affluence dans les lieux clos inquiète les autorités. Le virus progresse vite en Haute-Garonne. Dans ce magasin, le masque est davantage au fond du sac que sur le nez. Viendriez-vous toujours dans les magasins ou au cinéma si vous deviez être masqué ? La perte de clientèle inquiète cette restauratrice. Il est difficile pour elle de cacher sa lassitude après deux années éprouvantes. Le gouvernement appelle à se tester dès les premiers symptômes et conseille une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans ou les immunodéprimés. T F1 | Reportage D. Sitbon, P. Mislanghe