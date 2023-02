Transports : bientôt un "billet unique" pour se déplacer ?

Vous ne l'avez peut-être jamais vu, et pourtant, c'est la carte qu'il faut pour se déplacer partout en Bretagne. Avec la carte KorriGo, vous pouvez prendre le bus, le métro, le TER ou encore le vélo, et ce, dans plus de dix villes en dans cette région. À Brest, la carte Orange vous permet même d'emprunter le téléphérique. C'est un gain de temps pour les Bretons et plus de place dans le portefeuille. Pour eux, c'est pratique. Plus d'un Breton sur quatre utilise ce passe-partout. Pour beaucoup d'entre eux, la simplicité du système les a définitivement convaincus d'utiliser les transports en commun. "Ça limite les manipulations, car tout est sur la même carte", rassure une mère de famille. Créée il y a une vingtaine d'années, la carte KorriGo servait principalement pour les trains bretons. Mais depuis plus de dix ans, la région cherche à étendre le dispositif pour simplifier les déplacements. Et il reste encore quelques transports à équiper, comme l'explique Michaël Quernez, vice-président en charge du Climat et des Mobilités - Région Bretagne. Dans certaines villes comme Rennes, avec cette carte, on peut encore aller un peu plus loin en accédant à d'autres services. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau