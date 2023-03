Transports, carburant, écoles : à quoi faut-il s'attendre demain ?

Au pas de course, il faut rattraper son train et ne surtout pas perdre de temps. Devant cette gare parisienne, ce lundi soir, les voyageurs sont inquiets. C'est le début d’une nouvelle journée noire dans les transports. C'est confirmé, la SNCF prévoit un trafic très perturbé. Seuls, trois TGV sur cinq circuleront, un TER sur deux et un Intercité sur quatre seulement la journée et aucun ne circulera la nuit. Même constat du côté des transports en commun, métro, bus, tramway de certaines grandes villes, circuleront au ralenti. Si vous vous déplacez en voiture, trouver de l'essence est toujours compliqué. Notamment dans l’ouest de la métropole, où la pénurie s'accélère. Malgré les réquisitions dans plusieurs raffineries, ce lundi soir, en Loire Atlantique, 55 % des stations manquent d'au moins un carburant. Cela ne devrait pas s'améliorer, car de nouveaux blocages de dépôts pétroliers sont prévus mardi. En revanche, du côté des éboueurs, allons-nous vers “un léger mieux “ ?. Malgré les apparences, oui, notamment à Paris, le nombre de tonnes à ramasser est passé en deux jours de près de 10 000 à 7 300. Mais les syndicats l'assurent, cela ne va pas durer. Concernant enfin les écoles, beaucoup seront fermées demain mardi, 30 % des enseignants seront en grève. TF1 | Reportage C. Diwo, I. Olhagaray, F. Hamzel