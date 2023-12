Transports : ces villes qui testent la gratuité

C'est l'heure de pointe, les rames sont très remplies. Et pourtant depuis une heure à Montpellier, les transports ont une nouvelle saveur, celle de la gratuité. Cela représente plusieurs centaines d'euros d'économies par an pour les 500 000 habitants de la métropole. À Aubagne, cela fait quinze ans que l'on monte sans payer. Dans l'agglomération, la gratuité concerne déjà plus de 100 000 personnes. Et la mesure est très appréciée par les voyageurs car elle permet de réaliser jusqu'à 60 euros d'économies par mois et par famille. Cette gratuité a aussi un coût pour les entreprises, avec l'augmentation de leur contribution mobilité. Mais le résultat est là, la fréquentation a triplé. Et selon l'ancien maire à l'origine cette mesure, même les incivilités ont diminué. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, A. Erhel, C. Jouanneau