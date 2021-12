Transports : comment appliquer les nouvelles règles ?

Ils profitent de leurs derniers sandwichs et paquets de chips. Puisqu’à partir de lundi, il est interdit de casser la croûte dans le train. “On autorise les restaurants à manger assis, pourquoi pas dans les trains ? On est assis, je ne comprends pas”. “Sur des grands trajets, je pense que ça va être un peu compliqué”, réagissent les voyageurs. En effet, 6h sans manger pour un trajet Paris-Nice par exemple, cela demande de s'adapter. “Je n’aurais pas le choix que de manger en douce, parce que tout le monde va faire”, avoue l’un des usagers interrogé dans le reportage ci-dessus. Train, bus, métro, avion... La mesure concerne tous les transports collectifs. Mais elle sera appliquée avec discernement, promet le ministère des Transports. Il y aura par exemple une tolérance pour les jeunes enfants et pour la consommation d'eau. “Je trouve que c’est bien d'un côté, parce que quand on est dans le métro et qu'on a des personnes qui mangent à côté de nous sans le masque, ce n'est pas forcément très agréable”. Pour les avions, seuls les vols entre deux villes françaises métropolitaines sont concernés. Qui sera chargé des contrôles ? Ni la SNCF ni la RATP n'ont su nous répondre. À part demander aux chauffeurs de faire une annonce aux voyageurs, la règle est difficile à appliquer selon cette compagnie de bus. “Lorsque le chauffeur conduit, c’est un peu compliqué d'être derrière chaque passager. Donc on comptera sur le civisme des passagers tout simplement. Mais par ailleurs, on pourra également passer le message qu'il y aura des pauses toutes les 2h environ qui permettront également de constituer des pauses collation”, explique Vincent Hays, directeur business France de l’entreprise Flixbus. Plus surprenant, le ministère des Transports confirme que la mesure s'appliquera aux trajets en covoiturage. Là au moins, la question des contrôles ne devrait pas se poser. TF1 | Reportage P. Corrieu, C. Souhaut, S. Jou, F. Couturon, T. Gippet