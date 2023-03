Transports : des perturbations ce week-end, et après ?

À la gare de Camp, Aziz est soulagé, car il vient d’acheter l’une des dernières places pour rentrer ce jeudi soir à Paris. Norbert, lui, n’a pas eu cette chance. Le trafic, va-t-il s'améliorer ? La réponse est non. Ce vendredi à la SNCF, le trafic restera très perturbé. Il y aura en moyenne un TGV sur deux qui circulera, deux trains régionaux sur cinq et un intercité sur quatre. Même tableau pour samedi, nouveau jour de grève contre la réforme. Pas d’amélioration pour dimanche. La semaine prochaine, c’est encore l’inconnu, mais une nouvelle journée d’action est prévue mercredi. Concernant le trafic aérien, perturbé par la grève des aiguilleurs, 20 % des vols sont annulés ce week-end. C’est le cas pour ce couple qui devait s’envoler en vacances à Madrid. Leur solution de secours est le bus. “On a eu beaucoup de mal à trouver un avion. On a voulu prendre un train,… Bref, on s’est retrouvé avec un bus”, dit une femme. Ce jeudi soir, dans une gare routière de Paris, les bus sont complets et les réservations ont bondi de 15 % pour le week-end. Autres alternatives plébiscitées pour ceux qui doivent se déplacer à travers le pays, c'est le covoiturage. Pour la plateforme BlaBlaCar, le pic de réservations est de 200 000 ces prochains jours. Les réservations se remplissent déjà pour la semaine prochaine à un niveau très élevé. TF1 | Reportage E. Despatureaux, P. Ninine, M. Stiti