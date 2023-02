Transports, école, travail : la journée des Français

À 18h30 à Paris, heure de pointe dans les transports. Or, ce mardi soir, les métros sont rares. Les voyageurs s'empressent de monter à bord. Les déplacements sont compliqués partout en Île-de-France, surtout sur les trains de banlieue. Un voyageur a même dû marcher 5 km pour rejoindre une gare ouverte. Pour beaucoup de Français, cette journée est bien loin d'un mardi habituel. Il est 11h à Brest, au lieu d'être à l'école fermée pour grève, Catharina et Olivia jouent aux cartes à la maison. Et Virginie, elle, ne pourra pas suivre sa formation. Beaucoup n'ont pas de choix que de rester à la maison pour garder les enfants ou pour s'épargner des difficultés des transports. Dans une entreprise près de Clermont-Ferrand, 3/4 des salariés sont en télétravail contre une moitié habituellement. Et les rendez-vous et déplacements professionnels de ce mardi sont reportés. À Nantes, la moitié des enseignants de Maternelle étaient en grève. L'emploi du temps des parents était très perturbé. À 17h, la journée se termine à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. En général, dans cette ville, la grève n'a pas beaucoup impacté le quotidien des habitants. Tout semble fonctionner normalement. TF1 | Reportage E. Payro