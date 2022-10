Transports, écoles, services publics : à quoi faut-il s'attendre demain ?

Si vous devez prendre le train demain, le trafic sera très perturbé, principalement pour les trains régionaux. Seuls un TER et un Intercité sur deux circuleront en moyenne. Le trafic du TGV quant à lui, sera quasiment normal. Du côté du transport du quotidien, bus, tramway, la circulation sera globalement peu perturbée. Il n’y a pas de préavis de grève déposé à Marseille, Strasbourg ou Montpellier. Mais comptez environ un tram sur deux à Lille, et la même proportion dans les RER en régions parisiennes. La grande question qui intéresse beaucoup de familles, c’est celle des écoles, collèges et des lycées. Ce soir, on a aucune idée de la mobilisation des enseignants, du personnel de cantine ou d’accompagnement. L’appel à la grève a été tardif. Les parents découvriront la situation demain. Le service annonce également dans la fonction publique, avec de nombreux agents territoriaux en grève. Parmi eux, il y a les éboueurs. La CGT, syndicat majoritaire, prévoit une importante mobilisation, avec des conséquences visibles. TF1 | Reportage L. Deschateaux, L. Baqué, O. Stammbach