Transports, écoles, travail : comment allez-vous vous organiser jeudi ?

La grève est dans trois jours, mais à la sortie de l’école, les parents et grands-parents sont déjà prêts. Ce mouvement social touchera aussi les transports. Ce couple de retraités marseillais part en vacances à Bruxelles. Ils sont censés revenir jeudi si tout se passe bien. “Je pense qu’on repoussera, on a le temps donc on restera une journée de plus” raconta le couple. Pour ceux qui sont en activité, c’est une autre histoire. Valentin est étudiant en communication et jeudi, il passe un examen. Sans train, il devra se lever beaucoup plus tôt. Ceux qui viennent de très loin comptent sur la solidarité entre étudiants. Le problème des transports se pose aussi dans cette entreprise qui gère les carrières dans la fonction publique. D’habitude, Marie empreinte le TER pour venir jusqu’ici. Elle choisira la voiture par dépit. D’autres vont opter pour le télé-travaille, 80 % des postes sont potentiellement concernés. La méthode est rodée. Au-delà de jeudi, le mouvement pourrait durer. Voilà ce que redoutent les personnes que nous avons rencontrées. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier