Transports : la sécurité renforcée dans 37 villes

Il y a quelques mois, à Paris, un conducteur de bus a été agressé de longues minutes. Chaque jour, quatorze employés de transports sont victimes de violences. Agressions, vols… les policiers veillent à la sécurité du personnel, comme des passagers. Dans le métro lyonnais, ils viennent aujourd’hui épauler les contrôleurs. Il n’est pas rare que la situation se tende. Ce jour-là, un jeune homme n’a pas de ticket. Il refuse de donner son identité. Les policiers fouillent le jeune homme, ce que ne peut pas faire le contrôleur. Cet homme cache son identité pour ne pas être verbalisé. Mais dans son cas, on finit par découvrir les documents nécessaires. L’homme va être verbalisé sans agressivité. Pour les contrôleurs, l’uniforme du policier fait la différence. Cette patrouille est dédiée à la sécurité dans le métro lyonnais 24h/24 et 7j/7. Des unités comme celle-ci seront déployées dans huit nouvelles villes jugées prioritaires. La présence de ces policiers et gendarmes va presque doubler, passant de 1 675 à 3 510. À Marseille, cette unité existe déjà, mais elle va être renforcée, notamment dans les trains régionaux où les patrouilles rassurent aussi les passagers. Rien que dans les Bouches-du-Rhône, 10 à 20 nouveaux policiers vont renforcer les équipes dans les transports. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Litzler, É. Duboscq