Transports : les aéroports de province en grande difficulté

Les nouvelles mesures dans les transports pour la deuxième phase du déconfinement permettront la reprise d'une partie du trafic aérien. Avec la réduction drastique du nombre de vols et la fermeture des commerces, certains aéroports sont en grande difficulté. D'autres risquent même la faillite si le trafic ne reprend pas un rythme quasiment normal d'ici la fin de l'année. Illustration à l'aéroport Marseille Provence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.