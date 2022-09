Transports, loisirs : un hiver au ralenti ?

“Fermé jusqu’à nouvel ordre”. Face à l'explosion du coût de l’énergie, la société qui exploite une patinoire a décidé de couper l’alimentation ce week-end. Ce qui a eu pour résultat des flaques d’eau. Il s’agit d’une décision brutale pour le maire de Champigny-sur-Marne. Trouver des solutions pour poursuivre l’activité tout en limitant les dépenses énergétiques, ce sont là les casse-têtes auxquels vont être confrontés les piscines, mais aussi les théâtres et les parcs d’attraction cet hiver. Vos déplacements quotidiens ne devraient pas être perturbés. Le gouvernement assure qu’il n’y aura pas de trains supprimés en cas de pénurie d’électricité. Les publicités lumineuses, en revanche, seront éteintes dans les aéroports et les gares. Il est hors de question de perturber la circulation des tramways, métros et bus. Mais, à l’intérieur, il y aura du changement pour les passagers. Dans les stations de ski, comme à l'Alpe d'Huez et aux Deux Alpes, le coût de l'électricité inquiète. TF1 | Reportage J. Roux, J. Bervillé