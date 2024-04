Pont effondré à Baltimore : quelles règles de sécurité dans les ports ?

Nous avons montré les images de la catastrophe de Baltimore au commandant du port du Havre (Seine-Maritime). "C'est traumatisant", a-t-il réagi. Chaque jour, il accueille lui-même plus de 30 navires similaires. Avant leur arrivée, ils doivent prendre à bord un voire deux pilotes du port qui connaissent chaque quai de débarquement et qui font appel à des remorqueurs. "La manœuvre dans le port est une affaire de spécialistes. C'est pour cette raison qu'on a des pilotes très bien formés et ayant une très grande expérience", précise le Commandant Nicolas Chévry, commandant du port du Havre "Haropa Port". Dans l'Hexagone, à l'entrée des sept ports habilités à recevoir des porte-conteneurs, il y a peu de ponts. Celui de Normandie a été conçu sans piliers au niveau du fleuve navigable. Seul le pont de Saint-Nazaire présente un risque de collision. Éviter les obstacles, gérer les pannes, c'est ce qu'apprennent des élèves-pilotes sur un simulateur en Normandie. L'accident de Baltimore y sera un jour étudié. Pour stopper ces géants des mers, il faut plusieurs kilomètres d'avance. Un paquebot s'est, par exemple, encastré sur un quai à Venise, après un problème moteur. En Corée du Sud, un capitaine ivre a failli détruire un pont autoroutier après avoir manqué sa manœuvre. Et à Cozumel (Mexique), deux navires n'ont pas pu éviter la collision, après une erreur de navigation. TF1 | Reportage B. Christal, G. Thorel, X. Toby