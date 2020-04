Transports : masque obligatoire dès le 11 mai ?

Aujourd'hui, le masque n'est pas obligatoire dans les transports. Mais la SNCF veut l'imposer à compter du 11 mai. Cela concernerait les TGV, les métros, les trams et les bus, qui eux ne dépendent pas de la compagnie. Une mesure difficile sur le plan logistique, car elle enregistre à elle seule chaque année 1,3 milliard de trajets. Tous les secteurs actuellement à l'arrêt cherchent des solutions.