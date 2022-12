Transports publics : des hausses de prix qui passent mal

Bienvenue sur les quais du RER A. c'était mardi suite à une panne électrique. Des milliers de passagers s'étaient entassés et des trains étaient à l'arrêt. Ce n'est pas tous les jours comme ça, mais les usagers assurent que c'est de plus en plus fréquent. Alors l'augmentation de l'abonnement de 75,20 euros mensuel à 84,10 euros en janvier, forcément, ça dérange. La présidente de la région Île-de-France qui gère aussi ces transports, Valérie Pécresse assure ne pas avoir eu le choix. Elle évoque un mur de dépense. L'inflation et la hausse du coût de l'énergie touchent tout le pays. Il n'y a donc pas que dans l'Île-de-France que les prix des trains vont grimper, mais aussi en Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d'Azur dans les mois à venir, ainsi que dans certaines villes pour les transports municipaux. À Nice, le ticket coûtera 20 centimes de plus et l'abonnement, 40 euros de plus par an. Autre mauvaise nouvelle, comme à Nice, plusieurs régies vont en plus réduire leurs offres de transport pour faire des économies. TF1 | Reportage F. Litzler, A. Flieller, C. Chevreton