Transports publics : votre argent s’est-il bien dépensé ?

C’est une histoire pleine de paradoxe. Entre la SNCF et les Français, la relation aussi lente rattachement et agacement. Malgré les retards, malgré les annulations, les Français n’ont jamais autant pris le train, 120 millions de passagers dans les TGV l’an dernier. À l’heure où le pouvoir d’achat est en berne, une question se pose : paie-t-on en France le juste prix pour notre transport ferroviaire ? L'impression de payer cher ses billets de train, vous la partagez largement, mais dans l’effet, est-ce qu’elle se vérifie ? Vous allez sans doute être surpris, mais les trains français sont moins chers que la moyenne européenne, car l’État et les régions aident massivement le ferroviaire à hauteur de quinze milliards d’euros par an. Pour rénover un réseau ferré qui a parfois jusqu’à 100 ans d’âge et pour subventionner le fonctionnement. Quand on additionne le prix voyageur et l’argent versé par le contribuable, la situation de la France est beaucoup moins flatteuse dans le classement. TF1 | Reportage N. Gandillot, F. Lenglet, M. Jouvenet, H. Riou du Cosquer