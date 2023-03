Transports, raffineries, écoles : quelles perturbations mardi ?

Un pays paralysé, une France à l'arrêt. Leslie, esthéticienne à Marseille, s'y prépare. Lors de la dernière journée de grève, son salon était ouvert. Elle ne fera pas l'erreur cette fois-ci. "J'ai bloqué complètement mon planning. J'ai préféré ne pas perdre ma journée et avoir des annulations, et prendre ma journée", confie-t-elle. Mardi, il sera difficile de se déplacer. Dans les transports en commun, on promet "une journée noire". À Amiens, à Bordeaux, à Montpellier, aucune ville ne sera épargnée. Pour faire passer la pilule, ce matin dans les gares parisiennes, les syndicats font de la pédagogie. "Ce qu'il faut c'est échanger avec eux pour qu'ils n'aient pas l'opinion de se dire : 'Les salariés de la RATP font grève, ils nous prennent en otage'", explique l'un d'eux. Si vous songez à prendre la voiture, attention aux carburants. Les employés des raffineries souhaitent "bloquer l'ensemble de l'économie", et ce dès lundi. Il n'y a pas de risque de pénurie pour le moment. Mardi prochain, des blocages sont attendus dans les ports, 20 à 30% des vols seront annulés dans les aéroports. Dans les gares, la SNCF a appelé à partir du 7 mars. Le mouvement devrait être forcément suivi, car tous les syndicats ont appelé à l'arrêt du travail. TF1 | Reportage M. Poissonnet, P. Géli, L. Lassalle