Transports, raffineries, ports : la grève jusqu’à quand ?

Dans la matinée de ce mardi à Nantes, il fallait être motivé pour accéder à son avion. La CGT a érigé un barrage filtrant pour bloquer l’accès à l’aéroport. Le syndicat devrait renouveler l’opération demain matin. La huitième journée d’action s’annonce compliquée pour les voyageurs. Dans les airs, seuls 20% des vols devraient être annulés. Mais c’est surtout dans les gares qu’il faudra s’armer de patience. La SNCF prévoit un trafic très perturbé, trois TGV sur cinq, deux TER sur cinq et un Intercité sur trois. Depuis le début du mouvement, les usagers ont dû faire preuve d’ingéniosité. Dans les établissements scolaires, un certain nombre d’enseignants seront absents mercredi. Plusieurs syndicats appellent en effet à une nouvelle journée d’action. Dans les raffineries, la grève devrait se poursuivre, notamment à Donges, où le mouvement a été reconduit jusqu’à jeudi soir. Enfin, certains services municipaux et administrations seront également fermés, comme à Vitry-sur-Seine. TF1 | Reportage J.P. Féret, Q. Danjou, J. Rieg-Boivin