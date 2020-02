Transports régionaux : comment sauver les petites lignes SNCF ?

Les petites lignes représentent un tiers du réseau Les petites lignes représentent un tiers du réseau ferroviaire, soit 9 137 kilomètres de voies. Si les trains ne passent plus dans les gares de campagne, c'est une question d'argent. Ces axes sont peu fréquentés, avec en moyenne 30 voyageurs par train. Mais dans cette mesure de réouverture de certaines petites lignes, annoncée par gouvernement, les régions vont devoir choisir celles qu'elles souhaitent sauvegarder. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.