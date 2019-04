Transports : le secteur recherche main-d'oeuvre désespérément

Publiée ce jeudi matin, une enquête de Pôle emploi nous apprend que cette année 2019 les entreprises prévoient d'embaucher 350 000 personnes de plus qu'en 2018. Cela fait dix ans que les intentions d'embauches n'avaient pas été aussi hautes. Les transports comptent parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d'emplois. Pôle emploi propose désormais des immersions en entreprise pour découvrir le métier de routier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.