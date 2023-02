Transports, travail : une journée particulière pour les Français

Ce soir dans les métros parisiens, les passagers sont inquiets, face aux deux croix sur le panneau d'affichage. À 18 h, encore impossibles de savoir quand le prochain train arrivera. Les métros et les trains se font rares. C'est une journée compliquée un peu partout dans le pays. À Molsheim (Bas-Rhin) à huit heures ce matin, trois métros sur dix ont été en circulation contre zéro le 19 janvier dernier. C'est un peu mieux, mais ça reste difficile de ramener les enfants dans les écoles restées ouvertes. Certains parents sont obligés de faire le transport eux-mêmes. Si des écoles sont restées ouvertes, ce n'est pas le cas à Toulouse (Haute-Garonne). Les écoles sont totalement fermées, et les parents doivent trouver des solutions pour occuper les enfants. Sur la plage de Lacanau (Gironde), ce sont les vacances. Un père de famille qui a fait grève jusqu'ici, passe son tour cette fois. Il préfère profité du soleil et sortir ses enfants qui sont en vacances. TF1 | ReportageP. Gallaccio, P. Mislanghe, P. Veron