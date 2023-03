Transports : un mardi de galère

À chaque question, toujours la même réponse. Deux trains seulement au départ de Caen cet après-midi. Les quais sont déserts, et dans le hall, on ne compte plus les heures d'attente. Rentrer chez soi, c’est un parcours du combattant pour une étudiante qui doit rejoindre Lorient. Autre inquiétude des voyageurs, la grève sera-t-elle reconduite, comme l’ont annoncé les syndicats ? Oui, mais avec une légère amélioration. Demain, un TGV et un TER sur trois vont circuler, contre un sur cinq aujourd’hui. Quelques Intercités seront aussi remis en route, mais pas de quoi rassurer dans cette gare parisienne. Jeudi, le trafic sera encore plus perturbé, la SNCF recommande à nouveau de reporter ses déplacements. Beaucoup ont dû se réorganiser. À Toulouse, métro, bus et tram tournent au ralenti. Alors, Jules Fontana, un commercial en alternance, a trouvé son plan B. Malgré le froid, ce sera le vélo. Pas question de rater, cette semaine, ses rendez-vous professionnels. Et la prochaine fois, ce sera dès demain matin. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Stiti, M. Simon